Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekova Spor, 1207 Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Yüksekova Şehir Stadında oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabaka çekişmeli geçti.
İki tarafında bol bulamadığı karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmayı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, kulüp başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova Spor ve Antalyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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