Yüksekova Spor ve Antalyaspor Berabere Kaldı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off maçında Yüksekova Spor, 1207 Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yüksekova Şehir Stadında oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabaka çekişmeli geçti.

İki tarafında bol bulamadığı karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmayı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, kulüp başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.