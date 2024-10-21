Yüksekova-Van Yolunda Kar Sıkıntısı

Yüksekova- Van kara yolunda kar yağışı
HAKKARİ - Yüksekova-Van kara yolu üzerinde yer alan Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Son iki ayda havaların soğumasıyla bölgede yağışlar yüzünü göstermeye başladı. Sabah saatlerinde Van'dan Yüksekova'ya ve Yüksekova'dan Van'a yolculuk yapmak için yola çıkan sürücüler Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sürpriziyle karşılaştı. Sürücüler lapa lapa yağan kar yağışını kaydederken, bazı sürücüler ise hazırlıksız yakalanarak yolda kaldılar.
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