Yüksekova'ya 270 Milyonluk Kültür Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüksekova'ya 270 Milyonluk Kültür Merkezi

Geniş Video İzle

Yüksekova'da eski kültür merkezi yıkılarak 270 milyon lira değerinde yeni bir merkez inşa edilecek.

09.11.2024 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'ya 270 milyon değerinde dev yatırım: İlçeye çok amaçlı kültür merkezi kuruluyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depreme dayanıksız olan eski kürktür merkezi yıkılmasıyla, yerine 270 milyon lira değerinde yeni kültür merkezi yapılacak.

Son iki yılda yaşanan depremlerle beraber ekiplerin sahada yaptıkları tespitler doğrultusunda kültür merkezinin depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Yüksekova ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin kontrolünü İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü yaparken, Yüksekova Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ise yıkım ihalesini yaptı.

Güngör Mahallesi'nde bulunan ve yıkımı devam eden eksi kültür merkezinin yerine 270 milyon lira değerinde çok amaçlı bir kültür merkezi yapılacak.

Daha önce burada eğitim gören öğrenciler ise İpekyolu üzerinde bulunan başka bir binada geçici olarak eğitimlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'ya 270 Milyonluk Kültür Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
23:09 İzmir’de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı İzmir'de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı
23:08 IKBY, HDP’nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye’ye gönderdi IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi
22:42 CHP’li Erol’dan Bakan Kurum’a övgü dolu sözler: Süreç Doğru Planlanmış CHP'li Erol'dan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Süreç Doğru Planlanmış
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 18:53:21. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'ya 270 Milyonluk Kültür Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.