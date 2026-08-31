Yüksel Arslan Beypazarı\'nda Gençlerle Buluştu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Beypazarı'nda ziyaretler gerçekleştirdi.

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arslan, İlçe Başkanı Uğur Turan ve beraberindekiler, esnaf ziyareti yaptı.

Ziyaretlerde gençlerle sohbet eden Arslan, gençlerin beklenti, talep ve önerileri dinledi.

Arslan, gençlerin siyasetin yalnızca geleceği değil, bugünün de söz sahibi ve karar ortağı olduğunu belirtti.