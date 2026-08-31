Yüksel Arslan Beypazarı'nda Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Yüksel Arslan Beypazarı'nda Gençlerle Buluştu

Yüksel Arslan Beypazarı\'nda Gençlerle Buluştu
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İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan, Beypazarı'nda esnaf ziyaretleri yaptı ve gençlerin görüşlerini aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Beypazarı'nda ziyaretler gerçekleştirdi.

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arslan, İlçe Başkanı Uğur Turan ve beraberindekiler, esnaf ziyareti yaptı.

Ziyaretlerde gençlerle sohbet eden Arslan, gençlerin beklenti, talep ve önerileri dinledi.

Arslan, gençlerin siyasetin yalnızca geleceği değil, bugünün de söz sahibi ve karar ortağı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksel Arslan Beypazarı'nda Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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