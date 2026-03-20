Yumaklı\'dan Savaş ve Bayram Mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin, " Türkiye'mizin, ülkemizin minimum etkilenmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yol arkadaşları olarak da bizler, gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kastamonu Valiliği'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, ata toprağında kardeşleriyle, büyükleriyle bayramlaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Birlikte geçirilen bayramların önemine değinen Yumaklı, "Daha öncesinde çocukluğumuzda hep beraber ailece büyüklerimizin evine giderken heyecanımız olurdu. Daha sonra bu değişti. Önce telefonlara döndü, belki şehirleşmenin getirdiği bir şeydi. Daha sonra mesajlara, şimdi de toplu mesajlara döndü. Bu geleneği kaybetmemek lazım. Birbirimizin yüzüne bakarak, elini sıkarak, 'Bayramın mübarek olsun.' demenin getirdiği o hazzı, o gönülden gönüle köprüyü kurabilecek başka hiçbir unsur yok." diye konuştu.

Yumaklı, bayramı çok zor şartlarda geçirenler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim gibi şanslı olmayan milletler var. Bu ülkenin bir evladı olarak, hür, özgür ve ülkesinde istediği gibi bayramını kutlayıp arkadaşlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla hasbihal edebilme şansına sahip olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ancak diliyoruz, o mazlumlar da o mağdurlar da en kısa sürede feraha ve huzura kavuşur."

Özellikle son dönemdeki Amerika-İsrail ve İran savaşından hareketle söylüyorum. Türkiye'mizin, ülkemizin minimum etkilenmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yol arkadaşları olarak da bizler, gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü musibetten muhafaza buyursun."

Vali Meftun Dallı da programa katılanların bayramını kutladı.