Yumaklı'dan Savaş ve Bayram Mesajı
Yumaklı'dan Savaş ve Bayram Mesajı

Yumaklı\'dan Savaş ve Bayram Mesajı
20.03.2026 17:20
Bakan Yumaklı, Türkiye'nin savaştan minimum etkilenmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşa ilişkin, " Türkiye'mizin, ülkemizin minimum etkilenmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yol arkadaşları olarak da bizler, gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kastamonu Valiliği'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, ata toprağında kardeşleriyle, büyükleriyle bayramlaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Birlikte geçirilen bayramların önemine değinen Yumaklı, "Daha öncesinde çocukluğumuzda hep beraber ailece büyüklerimizin evine giderken heyecanımız olurdu. Daha sonra bu değişti. Önce telefonlara döndü, belki şehirleşmenin getirdiği bir şeydi. Daha sonra mesajlara, şimdi de toplu mesajlara döndü. Bu geleneği kaybetmemek lazım. Birbirimizin yüzüne bakarak, elini sıkarak, 'Bayramın mübarek olsun.' demenin getirdiği o hazzı, o gönülden gönüle köprüyü kurabilecek başka hiçbir unsur yok." diye konuştu.

Yumaklı, bayramı çok zor şartlarda geçirenler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim gibi şanslı olmayan milletler var. Bu ülkenin bir evladı olarak, hür, özgür ve ülkesinde istediği gibi bayramını kutlayıp arkadaşlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla hasbihal edebilme şansına sahip olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ancak diliyoruz, o mazlumlar da o mağdurlar da en kısa sürede feraha ve huzura kavuşur."

Özellikle son dönemdeki Amerika-İsrail ve İran savaşından hareketle söylüyorum. Türkiye'mizin, ülkemizin minimum etkilenmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yol arkadaşları olarak da bizler, gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü musibetten muhafaza buyursun."

Vali Meftun Dallı da programa katılanların bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Dış Politika, Kastamonu, Türkiye, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
Semih Şentürk’ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
21 ev için ödediği aidat akılalmaz 2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
Konyaspor, Gençlerbirliği’ni son dakikalarda üzdü Konyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikalarda üzdü

17:02
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Advertisement
