Yumurtalık Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Güncel

(ADANA)- Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Belediye işçilerini kapsayan 'Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı. Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Altıok, "Gelir ve gider dengesini düzenlediğimiz, sosyal barışı sağladığımız belediyemizde halkımıza en iyi hizmeti sunma gayretimizden ödün vermeyeceğiz" dedi.

Sendika yetkilileriyle bir araya gelen Erdinç Altıok, 'Toplu İş Sözleşmesi'ne atılan imzaların ardından işçilerle buluştu. Yumurtalık Belediyesi'nde seçimlerin hemen ardından iş barışının tesis edildiğini, işçilerin maaşlarını düzenli ödemelerinin yanı sıra geriye dönük yılların birikimi olan alacaklarını da ödemeye başladıklarını kaydeden Başkan Altıok, tüm işçilerin güler yüzlü hizmet etmesinin önemine dikkat çekti.

"İşçilerimizin emeklerinin karşılığını alması birinci önceliğimiz"

İşçilerin tamamının oluruyla sözleşmeyi imzaladıklarını belirten Başkan Erdinç Altıok, "Yumurtalık Belediyesi'nde hep birlikte, samimiyetle, dostluk ve barış içinde çalışmaya devam ediyoruz. İşçilerimizin emeklerinin karşılığını alması birinci önceliğimiz. Gelir ve gider dengesini düzenlediğimiz, sosyal barışı sağladığımız belediyemizde halkımıza en iyi hizmeti sunma gayretimizden ödün vermeyeceğiz. İlçemizin tarihi ve turistik bölgelerini sadece Türkiye'ye değil dünyaya tanıtacağız. Bu başarıyı hep birlikte sağlayacağız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın destekleriyle, işçilerimizin, emekçilerimizin özverileriyle ilçemizi hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Altıok, kendisine güvenen ve destek veren tüm çalışanlara ve sendika yetkililerine teşekkür etti.