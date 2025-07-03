Yunan Bakan Libya'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunan Bakan Libya'yı Ziyaret Edecek

03.07.2025 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya'ya 6 Temmuz'da giderek Halife Hafter ile görüşecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in 6 Temmuz'da Libya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yerapetritis Bingazi iline giderek Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya gelecek.

Yerapetritis, 15 Temmuz'da ise Libya'nın başkenti Trablus'a geçerek yetkililerle görüşecek.

Dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Konseyi toplantısının da konusu olan Libya meselesi hem Libya'dan Yunanistan'a gelen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artış hem de deniz yetki alanlarında Libya ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Yunanistan gündeminde son günlerde geniş yer tuttu.

Yunanistan birçok kez Libya'dan son günlerde gelen düzensiz göçmen sayısındaki artıştan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Öte yandan, Libya ile Yunanistan arasında deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlık da son haftalarda gündemin ön sıralarında yer aldı.

Yunanistan 12 Haziran'da, Girit adasının güneyinde hidrokarbon arama ve işletme konusunda ihale çağrısı yapmış, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) bu duruma tepki göstermişti.

UBH Dışişleri Bakanlığından 19 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, bu adımların Libya'nın egemenlik haklarının açık bir ihlali olduğunu teyit eder, uluslararası hukuk kurallarına saygılı bir ön yasal çerçeve olmaksızın bu alanlarda herhangi bir arama veya sondaj faaliyetine karşı tam çekincesini ve açık itirazını ifade etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yunan makamlarının attığı tek taraflı adımlar nedeniyle, UBH Yunanistan'ın Trablus Büyükelçisi Nikolaos Garielinis'i 23 Haziran'da Dışişleri Bakanlığına çağırmış, kendisine UBH'nin uluslararası deniz hukukunu ve Libya'nın egemenlik haklarını açıkça ihlal eden bu adımları kınadığını bildirmişti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC), Libya'da 2 boyutlu sismik araştırma yapmak üzere 25 Haziran'da imzaladığı mutabakat zaptı da, ilk günden beri Libya ve Türkiye Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasına muhalefet eden Atina'yı rahatsız etmişti.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin atadığı hükümetin Başbakanı Usame Hammad hafta sonu yaptığı açıklamada, Yunanistan'a "Libya-Türkiye anlaşması uluslararası meşruiyete uygun" cevabını vermişti. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) da, Libya'nın tüm anlaşma ve ortaklıklarının uluslararası hukuka dayandığını bildirmişti.

???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Halife Hafter, Dış Politika, Yunanistan, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Enerji, Göçmen, Güncel, Dünya, Libya, atina, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan Bakan Libya'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Viktor Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor Transferin bitmesi an meselesi Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Emre Altuğ’la aşk yaşadığı iddia edilmişti Didem Delen’in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Anadolu Efes’in başına geçti Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti

12:35
Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Şekip Taşpınar’ın cenaze detayı kahretti
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti
11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
17:41
Juventus’tan Victor Osimhen için resmi açıklama
Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama
17:36
Fenerbahçe’nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam
Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam
17:34
Bursa’da tehlike çanları: Şehrin 84 günlük suyu kaldı
Bursa'da tehlike çanları: Şehrin 84 günlük suyu kaldı
17:28
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu
17:16
Aras Kargo’nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
17:15
Felipe Melo’dan milli yıldıza çağrı: Galatasaray’a gel kardeşim
Felipe Melo'dan milli yıldıza çağrı: Galatasaray'a gel kardeşim
17:09
Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:08
Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı
Sıra beklediği için sinirlendi, kasiyer kadının burnunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 13:16:19. #7.12#
SON DAKİKA: Yunan Bakan Libya'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.