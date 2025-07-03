Yunan Bakan Libya'yı Ziyaret Edecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in 6 Temmuz'da Libya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yerapetritis Bingazi iline giderek Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya gelecek.

Yerapetritis, 15 Temmuz'da ise Libya'nın başkenti Trablus'a geçerek yetkililerle görüşecek.

Dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Konseyi toplantısının da konusu olan Libya meselesi hem Libya'dan Yunanistan'a gelen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artış hem de deniz yetki alanlarında Libya ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Yunanistan gündeminde son günlerde geniş yer tuttu.

Yunanistan birçok kez Libya'dan son günlerde gelen düzensiz göçmen sayısındaki artıştan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Öte yandan, Libya ile Yunanistan arasında deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlık da son haftalarda gündemin ön sıralarında yer aldı.

Yunanistan 12 Haziran'da, Girit adasının güneyinde hidrokarbon arama ve işletme konusunda ihale çağrısı yapmış, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) bu duruma tepki göstermişti.

UBH Dışişleri Bakanlığından 19 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, bu adımların Libya'nın egemenlik haklarının açık bir ihlali olduğunu teyit eder, uluslararası hukuk kurallarına saygılı bir ön yasal çerçeve olmaksızın bu alanlarda herhangi bir arama veya sondaj faaliyetine karşı tam çekincesini ve açık itirazını ifade etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yunan makamlarının attığı tek taraflı adımlar nedeniyle, UBH Yunanistan'ın Trablus Büyükelçisi Nikolaos Garielinis'i 23 Haziran'da Dışişleri Bakanlığına çağırmış, kendisine UBH'nin uluslararası deniz hukukunu ve Libya'nın egemenlik haklarını açıkça ihlal eden bu adımları kınadığını bildirmişti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC), Libya'da 2 boyutlu sismik araştırma yapmak üzere 25 Haziran'da imzaladığı mutabakat zaptı da, ilk günden beri Libya ve Türkiye Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasına muhalefet eden Atina'yı rahatsız etmişti.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin atadığı hükümetin Başbakanı Usame Hammad hafta sonu yaptığı açıklamada, Yunanistan'a "Libya-Türkiye anlaşması uluslararası meşruiyete uygun" cevabını vermişti. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) da, Libya'nın tüm anlaşma ve ortaklıklarının uluslararası hukuka dayandığını bildirmişti.

???????