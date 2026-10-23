Yunan basını, Atina'nın Mısır'la 28. meridyen doğusunda sınır görüşeceğini iddia etti - Son Dakika
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Yunan basını, Atina'nın Mısır'la 28. meridyen doğusunda sınır görüşeceğini iddia etti

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Yunan basını, Atina'nın Mısır'la deniz yetki alanları için yeni müzakere süreci başlatacağını iddia etti. Habere göre görüşmede, Libya Temsilciler Meclisinin 2019'daki mutabakatı onaylamasına karşılık 28. meridyenin doğusu için müzakere değerlendirildi.

Yunan basını, Atina yönetiminin Mısır'la deniz yetki alanlarını belirlemeye yönelik yeni bir müzakere sürecini başlatacağını iddia etti.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin dün yaptıkları telefon görüşmesinde, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarını belirlemeye yönelik mutabakat muhtırasını onaylamasına karşılık olarak, Mısır ve Yunanistan arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin yeni bir müzakere sürecinin başlatılması değerlendirildi.

2020'de deniz yetki alanlarını belirlemeye yönelik kısmi bir anlaşma yapan Mısır ve Yunanistan'ın, bu kez o dönemki anlaşmaya dahil edilmeyen 28. doğu meridyeninin doğusu için müzakere edeceği ileri sürüldü.

Mısır ve Yunanistan arasında 2020'de imzalanan anlaşma 26 ve 28. meridyenler arasındaki bölgeyi içeriyordu. 28. meridyenin doğusunda ise Meis Adası bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yunan basını, Atina'nın Mısır'la 28. meridyen doğusunda sınır görüşeceğini iddia etti - Son Dakika
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