Yunan Denizciler Grevde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunan Denizciler Grevde

05.03.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunan denizciler, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan meslektaşları için 24 saatlik grev yaptı.

Yunanistan'da denizcilik sektörü çalışanları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle bölgede mahsur kalan meslektaşları için başkent Atina'da eylem yaparak 24 saatlik greve gitti.

Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin askıya alınması sebebiyle bölgede mahsur kalan Yunan meslektaşlarına dikkati çekmek üzere denizciler, Denizcilik Federasyonu öncülüğünde Yunan Armatörler Birliği'nin önünde bir araya geldi.

Eylemciler, buradan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığına yürüdü.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerde mahsur kalan Yunan denizcilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmelerini talep eden eylemciler, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılara Yunanistan hükümetinin kesinlikle müdahil olmamasını istedi.

Grev kapsamında ülke genelinde deniz ulaşımına 24 saatliğine ara verildi.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakan Yardımcısı Stefanos Gikas'ın Parlamentoda verdiği bilgiye göre, Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ve çevresinde Yunanistan bayrağı taşıyan 32 gemi bulunuyor.

Ayrıca bölgede Yunanistan ile ilişkili gemi sayısı 160'ı buluyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan Denizciler Grevde - Son Dakika

Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:16:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Yunan Denizciler Grevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.