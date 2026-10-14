Yunan sol partiler, Büyükelçi Guilfoyle iddialarında hükümetten açıklama istedi - Son Dakika
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Yunan sol partiler, Büyükelçi Guilfoyle iddialarında hükümetten açıklama istedi

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Yunan sol partiler, ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle'un gaz anlaşmalarında bir Yunan şirketini öne çıkardığı ve Yunanistan'ı tehdit ettiği iddialarına hükümetten açıklama istedi. PASOK'lu Dimitris Mancos, Dışişleri Bakanlığı'nın Guilfoyle'u çağırıp çağırmadığını sordu.

Yunanistan muhalefetindeki sol partiler, istifası istenen ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un doğal gaz alınmasına ilişkin anlaşmalarda bir Yunan şirketini öne çıkardığı ve Yunanistan'ı tehdit ettiğine ilişkin iddialar için hükümetten açıklama talep etti.

Ana muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) partisi dış politika temsilcisi Dimitris Mancos, bu durumun ciddi sonuçlar ve bir dizi soru işareti doğurduğunu ifade etti.

WSJ'nin haberlerindeki Guilfoyle'un enerji şirketleri ile arabuluculuk yaptığı iddiasının gerçeklik payı kazanabileceğini belirten Mancos, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Guilfoyle'u açıklama yapmak için hiç çağırdı mı?" diye sordu.

Mancos, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun geçen haftaki Atina ziyareti sırasında imzalanan anlaşmaların içeriği hakkında da bilgi talep etti.

Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) yapılan açıklamada, dış politikanın çıkar ilişkileri üzerine kurulamayacağı vurgulanarak, Guilfoyle hakkındaki iddialara karşı hükümetten açıklama talep etti.

Yunanistan Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamada da hükümet, Guilfoyle henüz göreve başlamadan kendisini övmekle ve oynadığı rolü ve yaptığı müdahaleleri örtbas etmeye çalışmakla suçlandı.

ELAS Dış Politika Sorumlusu Haris Cimitras ise Guilfoyle'un görevden uzaklaştırılmasını çok ciddi bir gelişme olarak nitelendirerek, kendisi hakkındaki iddiaların açıklığa çıkması gerektiğini belirtti.

The Wall Street Journal (WSJ), ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle'un Balkan ülkelerinin ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almasına yönelik anlaşmalarda Yunan şirketi Aktor Group'u öne çıkardığını ve Romanya hükümetinin düşüşüne atıfta bulunarak, "Bunu istediğimiz herhangi bir ülkede yapabiliriz. Burada da yapabiliriz." diyerek Yunanistan'ı tehdit ettiğini iddia etmişti.

Ardından WSJ bir başka haberinde, Guilfoyle'un, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasına bağış yapan bir kişiden kredi kartı borcunu ödemesi için 100 bin dolar istediğini öne sürmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, dün Guilfoyle'un istifasının istendiğini bildirmiş, Guilfoyle de görevinin sona erdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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