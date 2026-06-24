Yunan Turist Antalya'da Otel Odasında Öldü - Son Dakika
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Yunan Turist Antalya'da Otel Odasında Öldü

Yunan Turist Antalya\'da Otel Odasında Öldü
24.06.2026 11:27
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70 yaşındaki Yunan vatandaşı Pavlos Skylitzis, Antalya'daki otel odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni araştırılıyor.

ANTALYA'ya tatile gelen Yunanistan vatandaşı Pavlos Skylitzis (70), yalnız kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki otelin 2'nci katında meydana geldi. Katıldığı turla 21 Haziran'da kente gelen Pavlos Skylitzis, bugün odasını boşaltması gerekirken kendisinden haber alamayan tur operatörü yetkilileri, durumu otele bildirdi. Otel ve tur operatörü görevlileri Skylitzis'in tek başına kaldığı odaya girdi. Pavlos Skylitzis odasında hareketsiz halde bulununca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede otele gelen sağlık ekibinin kontrolünde, Skylitzis'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

DARP İZİ YOK

Olay yerine çağrılan belediyeye tabibi de ölümü şüpheli bulunca adrese olay yeri inceleme ekibi, savcı ve cinayet büro amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, hayatını kaybeden Skylitzis'in vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Ekipler, Pavlos Skylitzis'in nefes darlığı sıkıntıları yaşadığını belirledi. Skylitzis'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

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