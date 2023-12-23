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Yunan unsurlarınca geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunan unsurlarınca geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunan unsurlarınca geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı
23.12.2023 - 11:47,
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-6' isimli Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki toplam 23 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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