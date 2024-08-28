Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.