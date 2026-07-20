Yunanistan'a Kapatma Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'a Kapatma Eleştirisi

20.07.2026 04:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Türk okulunu kapatmasını Lozan ihlali olarak kınadı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait sekiz ilkokulu daha kapatmasını kınayarak, kararın Lozan Barış Antlaşması'nın ihlali olduğunu belirtti ve Atina'yı uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırdı.

Keçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait sekiz ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte Azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düşürülmüştür. İskeçe 1'inci Türk Azınlık İlkokulu'nda birinci sınıfa kayıtlarda yeni engellerin çıkarılması da Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneğidir. Bu baskıcı karar ve uygulamalar, Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir."

Batı Trakya Türk Azınlığı'yla ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan'ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Yunanistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a Kapatma Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü’den CAATSA ve F-35 düğümünde kritik açıklama: Çözüme yakınız Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü'den CAATSA ve F-35 düğümünde kritik açıklama: Çözüme yakınız
AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer görevinden istifa etti AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer görevinden istifa etti
Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Susuzluktan kırılan Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar ellerinde bidonlarla eylem yaptı Susuzluktan kırılan Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar ellerinde bidonlarla eylem yaptı
İran balistik füzelerinin Ürdün’deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Bilgi Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde rektör protesto edildi Bilgi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde rektör protesto edildi

02:02
Trump yine yaptı yapacağını Kupa törenine damga vuran anlar
Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar
01:13
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı
01:02
Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
22:14
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
21:43
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 05:27:29. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'a Kapatma Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.