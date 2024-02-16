Yunanistan Başbakanı: Avrupa savunma sanayisinde rekabet gücü için stratejik kararlara ihtiyaç var

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa ülkelerinin savunma sanayisinde birbirlerine rakip ürünler üretmesinin mantıklı olmadığını belirterek, Avrupa savunma sanayisinin rekabet gücünün artması için kaynakların yönlendirilmesinde stratejik kararlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Miçotakis, Almanya'da düzenlenen 60'ıncı Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) kapsamındaki panelde, Yunanistan'ın komşu bölgelerde karşılaştığı jeopolitik tehditler nedeniyle savunmaya bütçeden ayırdığı payın her zaman yüksek olduğunu belirtti.
Miçotakis, tüm Avrupa ülkelerinin savunma için daha çok harcama yapması ancak bu bütçenin daha akıllıca planlanması gerektiğini dile getirdi.
Değişen dünya şartları nedeniyle ülkelerin iklim krizi ve teknolojik dönüşüm için de bütçe ayırmaları gerektiğine dikkati çeken Miçotakis, tüm bunlar için de ekonomik kalkınmanın şart olduğunu vurguladı.
Miçotakis, Avrupa ülkelerinin savunma sanayisinde birbirine rakip ürünler geliştirdiğine işaret ederek, "Bir gemi, bir fırkateyn veya yeni bir korvet satın alma arayışına girdiğimizde, farklı Avrupa gemileri için farklı Avrupa ülkelerinden 5 veya 6 teklif alıyoruz. Bunun çok mantığı yok." diye konuştu.
Kaynakların odaklanacağı projelerin neler ve gerçekte hangi projelerde rekabet gücünün yüksek olacağı konusunda Avrupa ülkelerinin uzlaşıya varması gerektiğini belirten Miçotakis, Avrupa savunma sanayisinin rekabet gücünün artırılabilmesi için kaynakların yönlendirilmesine ilişkin stratejik kararlar alınması gerektiğine işaret etti.
Savunma ve Maliye bakanlıklarının uzun vadeli projelerini yaparken savaşların değişen doğasını da dikkate almaları gerektiğini söyleyen Miçotakis, teknoloji ve inovasyona öncelik verilen projelerin daha ucuz ve kolay olabileceğini belirtti.
Miçotakis, Yunanistan'ın caydırıcı gücünü artırmak için savunmaya kayda değer bir bütçe ayırmak gerektiğine inandığının altını çizerek, Türkiye ile yaşanan yakınlaşmanın uzun vadede savunma harcamalarının "hafif" bir şekilde yeniden değerlendirilmesini sağlayabileceğini kaydetti.
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