Yunanistan Başbakanı İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İran'ın İsrail'e yönelik dünkü saldırısını şiddetle kınadı.

Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hem Yunanistan hükümeti adına hem de kişisel olarak, dün akşam İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.

Bu saldırının Yunanistan'a komşu bölgelerde ve Orta Doğu'da yeni kıvılcımlara ve son derece kaygı verici, tatsız gelişmelere yol açtığını belirten Miçotakis, Yunanistan Milli Güvenlik Hükümet Konseyinin yerel saatle 18.00'de yapacağı olağanüstü toplantıda bu konunun ele alınacağını ve gerilimin azaltılması için Yunanistan'ın her tür çabaya destek vereceğini kaydetti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.