Yunanistan Başbakanı Miçotakis: AB'nin mücadele etmesi gereken yeni sorunlar stratejik ekonomi ve rekabet gücü - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: AB'nin mücadele etmesi gereken yeni sorunlar stratejik ekonomi ve rekabet gücü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) mücadele vermesi gereken yeni sorunların, stratejik bir ekonomi oluşturmak ve AB ürünlerinin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmak olduğunu kaydetti. Miçotakis, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüşmesinde enerji konusuna ağırlık verilerek ikili işbirliği alanlarını ele aldı. AB'nin son 5 yılda karşı karşıya kaldığı sorunlara etkili yanıtlar verdiğini belirten Miçotakis, yeni sorunların stratejik ekonomi ve rekabet gücü olduğunu vurguladı.

07.03.2024 15:02
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) mücadele vermesi gereken yeni sorunların, stratejik bir ekonomi oluşturmak ve AB ürünlerinin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmak olduğunu kaydetti.

Avrupa Halk Partisi Kongresi çerçevesinde Romanya'nın başkenti Bükreş'i ziyaret eden Miçotakis, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüştü.

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili işbirliği alanları, özellikle enerji konusuna ağırlık verilerek ele alındı.

Bulgaristan'ın da katılımıyla oluşturulabilecek üçlü işbirliği alanları da görüşülen konular arasında yer aldı.

Görüşmenin ardından Avrupa Halk Partisi Kongresinde konuşan Miçotakis, AB'nin son 5 yılda, Kovid-19 salgını, Ukrayna Savaşı ve enerji krizi gibi kritik birçok sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, AB'nin tüm bu sorunlara etkili yanıtlar verdiğini ifade etti.

Miçotakis, "Son 5 yılda başardıklarımız için gurur duymalıyız." diye konuştu.

AB'nin önünde mücadele etmesi gereken yeni sorunlar olduğunu belirten Miçotakis, bunların stratejik bir ekonomi oluşturma ve AB ürünlerinin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırma olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Başbakanı Miçotakis: AB'nin mücadele etmesi gereken yeni sorunlar stratejik ekonomi ve rekabet gücü - Son Dakika

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