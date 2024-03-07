Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) mücadele vermesi gereken yeni sorunların, stratejik bir ekonomi oluşturmak ve AB ürünlerinin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmak olduğunu kaydetti.
Avrupa Halk Partisi Kongresi çerçevesinde Romanya'nın başkenti Bükreş'i ziyaret eden Miçotakis, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile görüştü.
Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili işbirliği alanları, özellikle enerji konusuna ağırlık verilerek ele alındı.
Bulgaristan'ın da katılımıyla oluşturulabilecek üçlü işbirliği alanları da görüşülen konular arasında yer aldı.
Görüşmenin ardından Avrupa Halk Partisi Kongresinde konuşan Miçotakis, AB'nin son 5 yılda, Kovid-19 salgını, Ukrayna Savaşı ve enerji krizi gibi kritik birçok sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, AB'nin tüm bu sorunlara etkili yanıtlar verdiğini ifade etti.
Miçotakis, "Son 5 yılda başardıklarımız için gurur duymalıyız." diye konuştu.
AB'nin önünde mücadele etmesi gereken yeni sorunlar olduğunu belirten Miçotakis, bunların stratejik bir ekonomi oluşturma ve AB ürünlerinin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırma olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan Başbakanı Miçotakis: AB'nin mücadele etmesi gereken yeni sorunlar stratejik ekonomi ve rekabet gücü - Son Dakika
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlçemize ne yapabiliriz diye dertlendik. Dolayısıyla iyi niyetle bir 5 yılı tamamladık. Güzel işlere imza attık dedi.
Kastamonu'da bir restoranda meydana gelen cinayetle ilgili olarak yargılanan 4 sanığa cezalar verildi. Mahkeme heyeti, cinayeti işleyen sanığı müebbet hapis cezasına çarptırırken diğer sanıklara da hapis cezaları verdi.
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik, kadınların her gününün kutlanması gerektiğini belirtti ve kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarını kutladığımız anlamlı bir gün olduğunu vurguladı. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadele, eğitim fırsatlarının artırılması, iş hayatında eşitlik ve kadın sağlığı gibi konuların da gündeme getirildiği Kadınlar Günü'nün önemine değindi.
Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Başkan Adayı Ali Atlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Atlı, kadınların gücünü, sevgisini ve özverisini kutladığını belirtti.
Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği okul sporları Ankara il halk oyunları yarışmasında birinci oldu. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, il birincisi olan öğrencileri ve teknik heyeti makamında kabul etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ziyarette bulundu. Aydın, AK Parti Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosu'nu ve Balkar Beldesi Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, görevine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde karşılanan Aydın, basın mensuplarıyla tanıştı. Makamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Turgut Aslan'ın fotoğrafı yer aldı.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, seçildiğinde belediye kapılarının DEM Parti hariç her partiye açık olacağını söylemesi parti içinde büyük krize yol açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köksal'a tepki göstererek ya kendine iş bulmasını ya da başka partiye geçmesini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "CHP'li belediyeler hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyenin kapılarını herkese açacaklarına söz verecekler" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?