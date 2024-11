Yunanistan'da 13 Kadın Cinayeti

Güncel

Yılbaşından bu yana 13 kadının cinayet kurbanı olduğu Yunanistan'da avukat ve yazar Katerina Papantoniu, kadına yönelik şiddetin sınıfsal ayrım tanımaksızın her ekonomik gruptan ve eğitim seviyesinden bireyi etkilediğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uzman olan Papantoniu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Yunanistan'daki durumla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Dünya genelinde de Yunanistan'da da kadın cinayetlerinin kayıtlardakinden fazla olduğuna işaret eden Papantoniu, kimsesi olmayanların, mültecilerin ve kimlik belgesi bulunamayanların öldürüldükleri olayların kadın cinayeti olarak kayıtlara geçmediğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında kadınların cinayet dışında fiziksel ve ekonomik şiddet gibi sorunlarla da karşılaştıklarını belirten Papantoniu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün bu sorunların varlığını topluma anımsattığına dikkati çekti.

Papantoniu, "Kadına şiddet sınıf ayrımı yapmaz. Her sınıfta görülebilir. Toplumda her ekonomik gruptan, her eğitim seviyesinden insanı etkileyebilir." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için toplumda çocukluk yıllarından itibaren hem erkek hem de kadınlara cinsiyet ayrımcılığı içermeyecek şekilde eğitim verilmesinin gerektiğini belirten Papantoniu, "Bir çocuk, bu konuda ideal bir ailede yetişmiş olabilir ancak sonradan karşılaşacağı okul gibi sosyal çevreler var. Kreşten itibaren bu yönde verilecek eğitim önemli." diye konuştu.

Kadınlara yönelik koruma

Papantoniu, devlet koruması ve desteği sağlayacak kurumların şiddetle mücadelede önemli yer tuttuğuna dikkati çekerek kadınların desteğe ulaşmakta zorluk çektiklerini söyledi.

Yunanistan'da tehlike altındaki kadınların cep telefonlarına yüklenen ve direkt polis bağlantısı sağlayan "panik butonu" uygulamasına değinen Papantoniu, bu yıl ülkede işlenen kadın cinayetlerinden örnek vererek "panik butonu"na basmalarına rağmen cinayete kurban giden kadınların bulunduğunu dile getirdi.

Papantoniu, nisanda Atina'da karakol çıkışında polisin gözleri önünde öldürülen kadını hatırlatarak, şiddetten kaçınmak için kadınların kendilerini mutlaka güvenli alana konumlamalarının gerektiğine işaret etti.

Sivil toplum kuruluşlarının kadınlara destek verdiğini belirten Papantoniu, "Hiçbir kadın yalnız değildir." dedi.

Papantoniu, hiçbir kadının kendisini yalnız hissetmemesinin şiddetle mücadeledeki öneminin altını çizdi.

Yunanistan'da 2024'ün başından bu yana 13 kadın cinayete kurban gitti

Yılın ilk günü hayatını kaybeden 41 yaşındaki bir çocuk annesi kadın, hayat arkadaşı tarafından bıçakla öldürüldüğünde 3 aylık hamileydi.

8 Ocak'ta 45 yaşındaki kadın çocuklarının gözü önünde eşinin üstüne benzin döküp yakması sonucu can verdi.

Girit'te 18 Şubat'ta 29 yaşındaki kadın, hayat arkadaşı tarafından silahla öldürüldü.

Atina'da 22 Şubat'ta 57 yaşındaki kadın, eşiyle kaldığı evde ölü bulundu. Cinayeti itiraf eden zanlı, eşinin bileklerini kendisinin kestiğini söyledi.

Aynı gün Selanik'te 87 yaşındaki kadın eşinin bıçak darbeleriyle son nefesini verdi.

Eski erkek arkadaşının kendisini tehdit ettiğine dair polise şikayetçi olan 28 yaşındaki kadın, 1 Nisan'da Atina'da karakol çıkışında polislerin gözü önünde eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

10 Mayıs'ta bir kadın daha eşinin 10'dan fazla bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Katil, cinayeti işledikten sonra gidip uyuduğu otel odasında yakalandı.

Haziran'da 11 yaşındaki kız çocuğu, cinsel istismara direndiği için aile üyesi tarafından tornavidayla katledildi.

Aynı ay Dedeağaç'taki kadın cinayetinde ise katil 81, maktul 73 yaşındaydı.

Haziranda katledilen 3'üncü kadın 36 yaşındaydı, kendisini silahla öldüren eşi cinayetin ardından intihar etti.

Ağustosta Lamia kentinde 67 yaşındaki erkek, önce eşini öldürdü, sonra yaşamına son verdi.

Kasımın ilk günlerinde kavga sırasında 49 yaşındaki eşinin ittiği 41 yaşındaki kadın, başına aldığı darbe nedeniyle yoğun bakımda günlerce süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Bu ay, kadın cinayetinin bir başka kurbanı ise eski erkek arkadaşı tarafından silahla yakın mesafeden öldürülen 3 çocuk annesi oldu.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip ülkede 13 kadın, eski veya halihazırdaki eş ya da sevgilileri tarafından hayattan koparıldı.

Farklı yaş gruplarında olan ve hayattan koparılan bu kadınlar, istatistiklerde sadece birer rakam olarak görülse de her birinin aslında bambaşka bir hikayesi vardı.