Yunanistan'da 13 Yaşında Batı Nil Virüsü Vakası - Son Dakika
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Yunanistan'da 13 Yaşında Batı Nil Virüsü Vakası

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Yunanistan'da Batı Nil virüsünün merkezi sinir sistemini etkileyen en genç hastası 13 yaşında.

Yunanistan'da Batı Nil virüsünün merkezi sinir sistemini etkilediği belirlenen en genç hastanın 13 yaşındaki bir çocuk olduğu belirtildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, ülkede yılın başından bu yana tespit edilen 232 vakadan 165'i merkezi sinir sistemine ilişkin semptomlar gösterdi.

Virüsün merkezi sinir sistemini etkilediği hastalardan en küçüğü ise 13 yaşında bir çocuk oldu.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybeden 19 kişinin ise 66 yaş ve üzerinde olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Drama, Preveze, Atina ve Selanik çevresindeki toplam 9 yerleşim biriminde Batı Nil virüsü at, eşek ve katırlarda da görüldü.

Ülkede 9-26 Ağustos'ta 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edilmiş, böylece yılın başından beri tespit edilen vaka sayısı 232'ye çıkmıştı.

Kaynak: AA

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