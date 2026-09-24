Yunanistan'da ankete katılanların yüzde 66'sı hükümetin çalışmalarını olumsuz buldu - Son Dakika
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Yunanistan'da ankete katılanların yüzde 66'sı hükümetin çalışmalarını olumsuz buldu

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Metron Analysis anketine katılanların yüzde 66'sı ülkenin yanlış yöne gittiğini, yüzde 66'sı da hükümetin çalışmalarını olumsuz buldu. Katılımcıların yüzde 65'i Başbakan Miçotakis'i olumsuz değerlendirirken, en önemli sorun olarak yüzde 52 ile hayat pahalılığını gösterdi.

Yunanistan'da yapılan anket, vatandaşların büyük bir kısmının hükümetin çalışmalarından memnun olmadığını gösterdi.

Metron Analysis araştırma şirketinin yaptığı ankette, vatandaşlara "Sizce ülke, bu dönemde doğru mu yanlış mı yöne doğru ilerliyor?" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 66'sı "Yanlış yöne gidiyor" derken, sadece yüzde 29'u "Doğru yöne gidiyor" şeklinde cevap verdi.

Kişisel durumlarını bir önceki yılla karşılaştırması istenen katılımcılardan yüzde 49'u kendi durumunun bir önceki yıla daha kötü olduğunu belirtti. Yüzde 38'i "aynı" derken, yüzde 13'ü "daha iyi olduğunu" söyledi.

Ülkenin en önemli 5 sorunu sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 52'si hayat pahalılığını, yüzde 34'ü ekonomiyi, yüzde 16'sı kurumsal sorunları, yüzde 13'ü dış politikayı, yüzde 10'u ise yolsuzlukları listesine ekledi.

Hükümetin çeşitli alanlardaki çalışmalarını olumlu veya olumsuz değerlendirmeleri istenen katılımcıların yüzde 76'sı ekonomi alanında "muhtemelen hayır" yanıtını verirken, "muhtemelen hayır" diyenlerin oranı kurumların işleyişinde yüzde 72, devlet-vatandaş ilişkilerini ilgilendiren günlük meselelerde yüzde 65, jeopolitik konularla, uluslararası ilişkilerde yüzde 49 çıktı.

Jeopolitik konularla uluslararası ilişkilerde "muhtemelen olumlu" cevabı verenlerin oranı yüzde 36, "her ikisi de değil" diyenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.

"Hükümetin çalışmaları hakkındaki genel görüşünüz nedir?" sorusuna yüzde 66 "olumsuz, yüzde 29 ise "olumlu" cevabını verdi.

"Başbakan Kiryakos Miçotakis'in şu ana kadar görevlerini yerine getirme yöntemleri için düşünceniz nedir? Olumlu mu olumsuz mu?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 65'i "olumsuz", yüzde 31'i ise "olumlu" yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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