Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı - Son Dakika
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Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

Yunanistan\'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

Yunanistan'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçimlerde 31 partiden 1168 aday yarışırken, 9 milyon 796 bin 330 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, seçimlerin demokrasinin bir kutlaması olduğunu ve güçlü bir Yunan temsilciliğinin Avrupa Parlamentosunda yer almasının önemini vurguladı.

09.06.2024 13:11
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Yunanistan'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Seçmenler oylarını yerel saatle 19.00'a kadar kullanabilecek.

Avrupa Parlamentosunda Yunanistan'a ayrılan 21 koltuk için, aralarında Batı Trakyalı Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisinin de bulunduğu 31 partiden 1168 aday yarışıyor.

9 milyon 796 bin 330 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yunanistan'a 2019 yılındaki AP seçimlerinde de 21 koltuk ayrılmıştı.

???????- Miçotakis oyunu Atina'da kullandı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Atina'nın Kifisia semtindeki bir ilkokulda oyunu kullandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Miçotakis, "Güçlü bir Yunanistan için sandık başındayız." dedi.

Seçimlerin, demokrasinin bir kutlaması olduğu ve katılımın yüksek olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini belirten Miçotakis, gelecek 5 yılda Avrupa'da çok önemli kararlar alınacağını ve güçlü bir Yunan temsilciliğinin Avrupa Parlamentosunda yer almasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı - Son Dakika

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