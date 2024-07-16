Yunanistan'da Çöl Sıcaklarına Karşı Önlemler Alınıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Çöl Sıcaklarına Karşı Önlemler Alınıyor

Yunanistan'da 9 gündür devam eden ve hafta sonuna kadar sürmesi öngörülen çöl sıcakları nedeniyle çalışanları ve vatandaşları korumak için önlemler alınıyor. Ülke genelindeki hava sıcaklıkları son 9 günde 40 dereceyi geçerken, bazı bölgelerde 42 dereceye kadar ulaştı. Hafta sonuna kadar sürecek çöl sıcaklıkları çerçevesinde hava sıcaklığının bazı bölgelerde 43 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, yüksek hava sıcaklıklarına karşı tüm kurumların hazır olmasını ve gerekli tedbirleri almasını istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise 16-19 Temmuz tarihlerinde hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağı öngörülen günlerde özel tedbirler alınmasına karar verdi.

16.07.2024 14:10
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Yunanistan'da 9 gündür devam eden ve hafta sonuna kadar sürmesi öngörülen çöl sıcakları nedeniyle çalışanları ve vatandaşları korumak için önlemler alınıyor.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, son 9 günde ülke genelindeki hava sıcaklıkları 40 dereceyi geçerken, bazı bölgelerde 42 dereceye kadar ulaştı.

Hafta sonuna kadar sürecek çöl sıcaklıkları çerçevesinde hava sıcaklığının bazı bölgelerde 43 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı da tüm belediyelere ve kamu kuruluşlarına yaptığı bilgilendirmede, yüksek hava sıcaklıklarına karşı tüm kurumların hazır olmasını, gerekli tedbirleri almasını istedi.

Uyarıda, vatandaşların gölgede ve serin yerlerde bulunması, kalabalıktan uzak durulması, beden gücü isteyen işlerden kaçınılması, güneşlenilmemesi, koşu, yürüyüş gibi sporların yapılmaması, açık renk kıyafetler giyilmesi ve hafif yemekler tercih edilmesi tavsiye edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağı öngörülen 16-19 Temmuz tarihlerinde, kamu sektörü ve özel sektördeki tüm çalışanlar için özel tedbir alınmasına karar verdi.

Üç gün boyunca saat 12.00 ile 17.00 arasında sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması halinde, açık havada yapılan inşaat, kurye hizmetleri ve ürün nakliyatı gibi işlerin durdurulmasına karar verildi.

Çarşamba ve perşembe günleri ise 38 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda tersanelerdeki çalışmaların durdurulması istendi.

Bu kurallara uymayan işverenlere, her bir çalışan için 2 bin avro para cezası kesileceği duyuruldu.

Beyaz yakalılar ve memurlara ise 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzaktan çalışma imkanı sağlandı.

Atina Belediyesi de sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar için spor salonu, lokal gibi belediyeye ait klimalı salonları hafta sonuna kadar vatandaşların kullanımına açtığını duyurdu.

Kaynak: AA

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