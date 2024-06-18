Yunanistan'da göçmenlerin ölümüyle ilgili soruşturma talebi - Son Dakika
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Yunanistan'da göçmenlerin ölümüyle ilgili soruşturma talebi

Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA'nın göç politikalarından sorumlu üyesi Yorgos Psihoyos, Yunan unsurlarının geri itmesi sonucu 3 yıl içindeki 15 olayda en az 43 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğine ilişkin tanık beyanlarına dayanan haberle ilgili soruşturma talep etti. Psihoyos, insan hayatına önem verdiklerini ve can kayıplarına alışamayacaklarını belirtti. Hükümet ise iddiaların henüz kanıtlanmadığını savundu.

18.06.2024 15:03
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Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) göç politikalarından sorumlu üyesi Yorgos Psihoyos, Yunan unsurlarının geri itmesi sonucu 3 yıl içindeki 15 olayda en az 43 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğine ilişkin tanık beyanlarına dayanan haberle ilgili soruşturma talep etti.

BBC'ye konuşan Psihoyos, "Kapsamlı bir soruşturma, cevaplar, hesap verilebilirlik talep ediyoruz. Bunu istiyoruz çünkü insan hayatına önem veriyoruz. Can kayıplarına alışamayız." ifadelerini kullandı.

Psihoyos, uluslararası kurumların ve örgütlerin Yunanistan Sahil Güvenliğiyle alakalı son yıllarda gündeme getirdiği iddiaların aydınlatılmasına ilişkin partisinin daha önce de talepte bulunduğunu belirtti.

Hükümet Sözcüsü, iddiaların henüz kanıtlanmadığını savundu

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, iddiaların henüz kanıtlanmadığını ve araştırıldığını savunarak, "Son zamanlarda Türk ve Yunan makamlarının iyi işbirliği sayesinde düzensiz göçün kökeniyle mücadele çerçevesinde önemli sayıda insan kaçakçısı tasfiye edildi." diye konuştu.

İngiliz basın kuruluşu BBC'ye konuşan tanıklar, Yunanistan unsurlarının Akdeniz'de üç yıl içinde gerçekleştirdiği 15 geri itme olayında 43 düzensiz göçmenin ölümüne neden olduklarını ileri sürmüştü.

BBC'nin tanık beyanlarına dayandırdığı haberde Yunanistan unsurlarınca itilen veya Yunan adalarına vardıktan sonra yeniden denize terk edilen 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Haberde, BBC'nin röportaj sırasında 12 düzensiz göçmenin Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirilip sonrasında şişme bota bırakılmasını içeren videoyu eski bir sahil güvenlik çalışanına gösterdiği aktarılmıştı. Bu kişinin röportaja ara verildiği sırada mikrofonun kapalı olduğunu düşünerek başkasıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Yunanca "Bunu neden güpegündüz yaptıklarını bilmiyorum. Kesinlikle yasa dışı ve uluslararası bir suç." dediği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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