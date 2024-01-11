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Yunanistan'da öğrenciler özel üniversite yasa tasarısını protesto etti - Son Dakika
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Yunanistan'da öğrenciler özel üniversite yasa tasarısını protesto etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etti. Öğrenciler, üniversite diplomalarının önemini kaybedeceğini ve ülkenin eğitim sisteminin üzerine inşa edildiği ilkelerin baltalanacağını savunarak, reforma karşı çıktılar. Protesto büyük ölçüde barışçıl geçerken, polisle öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Yunanistan\'da öğrenciler özel üniversite yasa tasarısını protesto etti
11.01.2024 - 19:38,  Güncelleme: 19:40
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- Yunanistan'da öğrenciler sokağa indi

ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etti.

Özel üniversitelerin kurulmasına izin vermeyen az sayıdaki ülkeden biri olan Yunanistan'da, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısı binlerce öğrenci tarafından protesto edildi. Başkent Atina'da bir araya gelen öğrenciler, üniversite diplomalarının önemini kaybedeceğini belirterek, söz konusu reforma şiddetle karşı çıktı.

Öğrenciler, söz konusu reformun ülkenin eğitim sisteminin üzerine inşa edildiği ilkeleri de baltalayacağını savunarak, ellerinde "Özel üniversitelere hayır", "Kamusal parasız eğitim" ve "Özel üniversitelere geçit yok" yazılı pankartlar taşıdılar.

Ücretsiz eğitimin önemini vurgu yapan öğrenciler, tartışmalara neden olan reformun savunucularından Eğitim Bakanı Kyriakos Pierrakakis ve reform karşıtı sloganlar attı.

Protesto büyük ölçüde barışçıl geçerken, polisle öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kaynak: İHA
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Yunanistan, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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