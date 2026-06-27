Yunanistan'da Orman Yangını

Yunanistan'ın Viotia ilinin Agios Vasilios bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, yangın yerel saatle 11.00 sıralarında başladı.
Yunanistan Sivil Koruma Birimi, bölge sakinlerinin cep telefonlarına acil uyarı mesajı göndererek, vatandaşlardan olası tahliye için hazırlıklı olmalarını ve yetkililerin talimatlarını takip etmelerini istedi.
Yangına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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