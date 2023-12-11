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Yunanistan'da polisler, polis memurunun yaralanmasını protesto etti - Son Dakika
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Yunanistan'da polisler, polis memurunun yaralanmasını protesto etti

Atina'da toplanan polisler, Olimpiakos-Panathinaikos voleybol karşılaşmasında bir polis memurunun ağır yaralanmasını protesto etti. Polisler, spor müsabakalarında görevlendirilmek istemediklerini dile getirerek eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Yunanistan\'da polisler, polis memurunun yaralanmasını protesto etti
11.12.2023 - 18:35,
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan polisler, Olimpiakos- Panathinaikos voleybol karşılaşmasında çıkan olaylarda bir polis memurunun ağır yaralanmasını protesto etti.

Zografu'daki Emniyet binası önünde toplanan polisler, Vatandaşı Koruma Bakanlığına kadar yürüdü.

Meslektaşlarının ağır yaralanmasına neden olan şiddet eylemine tepki gösteren polisler, spor müsabakalarında görevlendirilmek istemediklerini dile getirdi.

Polisler, bugün hükümetin açıkladığı tedbirlerin yeterli olmadığını belirterek, spor müsabakalarında görevlendirilmelerine son verilene kadar eylemlerinin devam edeceğini kaydetti.

Benzer eylemler, ülkenin farklı şehirlerinde de düzenlendi.

Maçta çıkan olaylarda bir polis yaralanmıştı

???????Yunanistan'da 7 Aralık'ta Olympiakos ile Panathinaikos takımları arasında oynanan voleybol müsabakasında olaylar çıkmış ve bir polis işaret fişeği ile ağır yaralanmıştı.

Polisi yaralayan bir şüpheli gözaltına alınırken, Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, sporda şiddetle mücadeleye ilişkin yeni önlemlerin alınacağını ve Süper Lig maçlarının 12 Şubat 2024'e kadar seyircisiz oynanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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