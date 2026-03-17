Yunanistan'da Taksiciler Süresiz Grevde

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde taksiciler süresiz grev kararı aldı.

Attiki Taksiciler Sendikası (SATA) çağrısıyla bu sabah yerel saatle 06.00'da grev başlattı.

SATA'nın yaptığı açıklamaya göre, süresiz olarak başlatılan grevle, elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir plan uygulanması, şoförlü araç kiralanmasına yönelik çerçevenin netleştirilmesi, taksilerin otobüslere ayrılan şeritleri kullanabilmesi ve vergi yükünün azaltılması gibi taleplerin dikkate alınması isteniyor.