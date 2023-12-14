 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yunanistan'daki tekne faciası aydınlatılmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'daki tekne faciası aydınlatılmalı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında haziranda meydana gelen tekne faciasının aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, benzer ölümleri engellemek için önemli olduğunu belirtti. HRW ve Uluslararası Af Örgütü, yayımladıkları raporda, Yunanistan'ın eylem ve ihmallerine yönelik resmi araştırmanın yetersiz kaldığını ileri sürdü. Faciada 600'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan\'daki tekne faciası aydınlatılmalı
14.12.2023 - 17:21,
Abone Ol

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında haziranda meydana gelen tekne faciasının aydınlatılması gerektiğine işaret ederek, bunun gelecekte benzer ölümleri engellemek için önemli olduğunu vurguladı.

HRW ve Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı ortak raporda, 14 Haziran'da yaşanan tekne faciasında Yunanistan'ın eylem ve ihmallerine yönelik resmi araştırmanın yetersiz kaldığını ileri sürdü.

Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen tekne faciasında 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan raporda, olayda 104 kişinin kurtarıldığı ve sadece 82 kişinin cesedine ulaşılabildiğine dikkat çekildi.

Kazadan kurtulan 21 kişi, 5 kayıp yakını, Yunan Sahil Güvenliği, Yunan Polis Teşkilatı, sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile yapılan mülakatlara dayanan raporda, Yunan yetkililerin, Adriana isimli teknenin kendi arama kurtarma bölgesinde olduğuna dair ilk uyarının alınmasından alabora olmasına kadar geçen 15 saat içinde uygun kurtarma kaynaklarını harekete geçirmekte yetersiz kaldığı ifade edildi.

Raporda açıklamalarına yer verilen kazadan kurtulanlar, Yunan Sahil Güvenlik devriye botunun Adrina'yı çekmek amaçlı halat bağlamasının teknenin alabora olmasına sebep olduğunu ve Yunan Sahil Güvenlik'in alaboradan sonra gerektiği kadar hızlı hareket etmediği iddiasında bulundu.

Kazayı aydınlatmaya yönelik araştırmada 6 ayda çok az yol katedildiği savunulan raporda, "Tam olarak ne olduğunun anlaşılması hem kazadan kurtulanlar hem de kazada hayatını kaybedenlerin yakınları için gerçeği ve adaleti garanti etmek ve gelecekteki olası ölümleri engellemek için çok önemlidir." ifadesine yer verildi.

Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da, Suriye, Pakistan ve Mısırlı yaklaşık 750 düzensiz göçmeni taşıyan Adriana isimli balıkçı teknesinin batması sonucu 104 kişi kurtarılmış, 82 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Tekne faciasından kurtulanlar Eylül'de Pire Deniz Mahkemesine Yunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yunanistan yetkili birimlerinin teknedeki insan hayatını korumak adına gereken işlemlerden bazılarını ihlal ettiğini ileri sürerek, konunun ayrıntılı olarak soruşturulmasını talep etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yunanistan, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'daki tekne faciası aydınlatılmalı - Son Dakika


18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret

Son Dakika
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02 AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 18:50:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'daki tekne faciası aydınlatılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement