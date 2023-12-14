Yunanistan\'daki tekne faciası aydınlatılmalı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında haziranda meydana gelen tekne faciasının aydınlatılması gerektiğine işaret ederek, bunun gelecekte benzer ölümleri engellemek için önemli olduğunu vurguladı.

HRW ve Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı ortak raporda, 14 Haziran'da yaşanan tekne faciasında Yunanistan'ın eylem ve ihmallerine yönelik resmi araştırmanın yetersiz kaldığını ileri sürdü.

Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen tekne faciasında 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan raporda, olayda 104 kişinin kurtarıldığı ve sadece 82 kişinin cesedine ulaşılabildiğine dikkat çekildi.

Kazadan kurtulan 21 kişi, 5 kayıp yakını, Yunan Sahil Güvenliği, Yunan Polis Teşkilatı, sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile yapılan mülakatlara dayanan raporda, Yunan yetkililerin, Adriana isimli teknenin kendi arama kurtarma bölgesinde olduğuna dair ilk uyarının alınmasından alabora olmasına kadar geçen 15 saat içinde uygun kurtarma kaynaklarını harekete geçirmekte yetersiz kaldığı ifade edildi.

Raporda açıklamalarına yer verilen kazadan kurtulanlar, Yunan Sahil Güvenlik devriye botunun Adrina'yı çekmek amaçlı halat bağlamasının teknenin alabora olmasına sebep olduğunu ve Yunan Sahil Güvenlik'in alaboradan sonra gerektiği kadar hızlı hareket etmediği iddiasında bulundu.

Kazayı aydınlatmaya yönelik araştırmada 6 ayda çok az yol katedildiği savunulan raporda, "Tam olarak ne olduğunun anlaşılması hem kazadan kurtulanlar hem de kazada hayatını kaybedenlerin yakınları için gerçeği ve adaleti garanti etmek ve gelecekteki olası ölümleri engellemek için çok önemlidir." ifadesine yer verildi.

Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da, Suriye, Pakistan ve Mısırlı yaklaşık 750 düzensiz göçmeni taşıyan Adriana isimli balıkçı teknesinin batması sonucu 104 kişi kurtarılmış, 82 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Tekne faciasından kurtulanlar Eylül'de Pire Deniz Mahkemesine Yunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yunanistan yetkili birimlerinin teknedeki insan hayatını korumak adına gereken işlemlerden bazılarını ihlal ettiğini ileri sürerek, konunun ayrıntılı olarak soruşturulmasını talep etmişti.