Yunanistan'dan İran Seyahat Uyarısı

(ANKARA) - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından vatandaşlarına İran'a yapacakları seyahatler için uyarıda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İran'Daki güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak Yunan vatandaşlarına özellikle dikkatli olmalarını, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalarını ve yerel makamların talimatlarına uymalarını tavsiye etmektedir" ifadelerine yer verildi.