Yunanistan Dışişleri Bakanı Filistin ile Görüştü

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile Filistin'deki son duruma ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan açıklamaya göre, Gerapetritis ile Mustafa arasındaki görüşmede Gazze'deki durum ve Batı Şeria'daki gelişmeler, uluslararası katılımla gerçekleştirilen Ürdün'deki Gazze konulu konferansın sonuçları ile Avrupa ve Arap dünyasının ortak eylemleri ele alındı.

Açıklamada, Gerapetritis'in ateşkesin derhal sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması, sivillerin korunması, insani koridorların açılması ve Gazze'nin yeniden inşası için bir plan hazırlanması ihtiyacını vurguladığı belirtildi.