Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail\'in saldırılarına karşı tutarlı duruş sergiliyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarda ülkesinin ilk günden itibaren "tutarlı duruş sergilediğini ve buna devam ettiğini" söyledi.

Yerapetritis, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Şirketinin düzenlediği yıllık toplantıda konuştu.

Gazze'deki saldırılara değinen Yerapetritis, Yunanistan'ın ilk günden itibaren "tutarlı duruş sergilediğini ve buna devam ettiğini" belirterek, "Ertesi gün, bu kabus sona erdiğinde ve her şey normale döndüğünde sesimizin daha güçlü olacağını düşünüyoruz." dedi.

Başta sivillere karşı yapılan düşmanca tavrın sona erdirilmesi, esir alınan herkesin serbest bırakılması, sağlık gibi kritik hizmetlerden yararlanılabilmesi için insani koridorun açılması, Avrupa Birliği (AB) ve Körfez ülkelerinin saldırıları kınaması, sorunun temelini ele alacak uluslararası forum oluşturulması gibi İsrail- Filistin çatışmasının sona ermesi için Atina'nın 5 maddelik planını hatırlatan Yerapetritis, Gazze'den gelen görüntülere uluslararası toplumun hoşgörü göstermediği ve göstermemesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğu ancak bunun uluslararası hukuk çerçevesinde olması gerektiğine dikkati çeken Yerapetritis, "Ne yazık ki bugün uluslararası hukukun ve insancıl değerlerin çok ötesine geçen gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu savaşta yaşanan şiddetin eşi benzeri görülmemiş olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yerapetritis, Yunanistan'ın çabasının Filistin yönetimine daha fazla meşruiyet kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, İsrail ve Filistin'in söylemlerindeki aşırıcılığın, taraflar arasında olası barışın sağlanmasını zorlaştırdığına işaret etti.