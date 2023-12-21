 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırılarına karşı tutarlı duruş sergiliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırılarına karşı tutarlı duruş sergiliyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı ülkesinin tutarlı bir duruş sergilediğini ve bu duruşunu sürdürdüğünü söyledi. Yerapetritis, saldırıların sona ermesi için Atina'nın 5 maddelik planını hatırlatarak uluslararası toplumun hoşgörü göstermemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail ve Filistin arasındaki aşırıcılığın barış sürecini zorlaştırdığına dikkat çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail\'in saldırılarına karşı tutarlı duruş sergiliyoruz
21.12.2023 - 18:49,
Abone Ol

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarda ülkesinin ilk günden itibaren "tutarlı duruş sergilediğini ve buna devam ettiğini" söyledi.

Yerapetritis, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Şirketinin düzenlediği yıllık toplantıda konuştu.

Gazze'deki saldırılara değinen Yerapetritis, Yunanistan'ın ilk günden itibaren "tutarlı duruş sergilediğini ve buna devam ettiğini" belirterek, "Ertesi gün, bu kabus sona erdiğinde ve her şey normale döndüğünde sesimizin daha güçlü olacağını düşünüyoruz." dedi.

Başta sivillere karşı yapılan düşmanca tavrın sona erdirilmesi, esir alınan herkesin serbest bırakılması, sağlık gibi kritik hizmetlerden yararlanılabilmesi için insani koridorun açılması, Avrupa Birliği (AB) ve Körfez ülkelerinin saldırıları kınaması, sorunun temelini ele alacak uluslararası forum oluşturulması gibi İsrail- Filistin çatışmasının sona ermesi için Atina'nın 5 maddelik planını hatırlatan Yerapetritis, Gazze'den gelen görüntülere uluslararası toplumun hoşgörü göstermediği ve göstermemesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğu ancak bunun uluslararası hukuk çerçevesinde olması gerektiğine dikkati çeken Yerapetritis, "Ne yazık ki bugün uluslararası hukukun ve insancıl değerlerin çok ötesine geçen gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu savaşta yaşanan şiddetin eşi benzeri görülmemiş olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yerapetritis, Yunanistan'ın çabasının Filistin yönetimine daha fazla meşruiyet kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, İsrail ve Filistin'in söylemlerindeki aşırıcılığın, taraflar arasında olası barışın sağlanmasını zorlaştırdığına işaret etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yunanistan, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırılarına karşı tutarlı duruş sergiliyoruz - Son Dakika


18:18
Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı
17:55
Yorumlar bomba! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare Yorumlar bomba! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare
17:54
Batman'da oltaya takılan dev balık dana fiyatına satıldı Batman'da oltaya takılan dev balık dana fiyatına satıldı
17:35
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı
17:34
Dilan Polat cezaevine astroloğunu çağırıp sordu: Ne zaman çıkarım? Dilan Polat cezaevine astroloğunu çağırıp sordu: Ne zaman çıkarım?
17:19
Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55
AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:27
Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakika pilotsuz uçtu Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakika pilotsuz uçtu

Son Dakika
18:18 Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı
17:55 Yorumlar bomba! Çaykur Rizespor-Pendikspor maçının önüne geçen kare
17:54 Batman'da oltaya takılan dev balık dana fiyatına satıldı
17:34 Dilan Polat cezaevine astroloğunu çağırıp sordu: Ne zaman çıkarım?
17:35 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine ilişkin inceleme başlattı
17:19 Bütü oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55 AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:27 Dünyanın en çok kullanılan kargo uçağı 12 dakika pilotsuz uçtu
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 18:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail'in saldırılarına karşı tutarlı duruş sergiliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement