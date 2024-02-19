Yunanistan Dışişleri Bakanı: Toplumların yerinden edilmesine izin verilmemeli

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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi başkent Atina'da ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, insancıl hukukun gereği olarak toplumların yerinden edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Grandi'nin Atina ziyareti kapsamında açıklamalarda bulunan Yerapetritis, zor durumdakilere daha fazla insani yardım ulaştırılması ve haklarının korunması için BM'nin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yerapetritis, "Maalesef bölgemiz korkunç savaşlardan yara almaktadır. Toplumların herhangi bir şekilde yerinden edilmesine izin verilmemelidir. Karmaşaya neden olduğu için değil insancıl hukuk bunu gerektirdiği için." diye konuştu.

Görüşme kapsamında BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Yunanistan'daki ofisinin faaliyet çerçevesine ilişkin de anlaşma imzalandı.

Grandi'nin bu akşam Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de görüşmesi öngörülüyor.