Yunanistan Dışişleri Bakanı: Toplumların yerinden edilmesine izin verilmemeli - Son Dakika
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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Toplumların yerinden edilmesine izin verilmemeli

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Toplumların yerinden edilmesine izin verilmemeli

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi ağırlayarak toplumların yerinden edilmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Yerapetritis, insancıl hukukun gereği olarak zor durumdakilere daha fazla yardım ulaştırılması ve haklarının korunması için BM'nin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Yunanistan arasında faaliyet çerçevesine ilişkin anlaşma imzalandı.

19.02.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi başkent Atina'da ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, insancıl hukukun gereği olarak toplumların yerinden edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Grandi'nin Atina ziyareti kapsamında açıklamalarda bulunan Yerapetritis, zor durumdakilere daha fazla insani yardım ulaştırılması ve haklarının korunması için BM'nin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yerapetritis, "Maalesef bölgemiz korkunç savaşlardan yara almaktadır. Toplumların herhangi bir şekilde yerinden edilmesine izin verilmemelidir. Karmaşaya neden olduğu için değil insancıl hukuk bunu gerektirdiği için." diye konuştu.

Görüşme kapsamında BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Yunanistan'daki ofisinin faaliyet çerçevesine ilişkin de anlaşma imzalandı.

Grandi'nin bu akşam Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de görüşmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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