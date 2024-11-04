Yunanistan Düzensiz Göçmenleri Kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sahil güvenliğinin Sisam Adası açıklarında denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile 1 Kasım'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, bir Yunan botunun Sisam Adası'nın doğusuna düzensiz göçmenleri 2 can salıyla denize bıraktığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.
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