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Yunanistan Hükümeti Güvenoyu Aldı

Hükümet, 57 kişinin öldüğü tren kazası sonrası muhalefetin güvensizlik önergesini reddetti.

08.03.2025 02:16
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Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis'in başkanlığındaki hükümet, muhalefetin 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin sunduğu güvensizlik önergesinin parlamentoda reddedilmesiyle güvenoyu aldı.

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ve diğer muhalefet partileri Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yeni Sol ve Özgürlük Seyri'nin, 28 Şubat 2023'te Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde yaşanan tren kazasına ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu güvensizlik önergesi için oylama yapıldı.

Önergede, tren kazasının sorumluların bulunmaması nedeniyle hükümetin düşmesi talep edildi.

300 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, 293 milletvekili oy kullandı.

Oylamada 157 milletvekili önergeyi reddederken, 136 milletvekili önergeye destek verdi.

Böylece hükümet, 157 milletvekilinin desteğiyle parlamentodan güvenoyu aldı.

Yunanistan'da hükümet, tren kazasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen sorumluların bulunmaması ve kazaya neden olan altyapıdaki sorunlar nedeniyle eleştiriliyor.

Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde 28 Şubat 2023'te yaşanan tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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