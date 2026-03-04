Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı

Yunanistan\'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası\'na ulaştı
04.03.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan, İran'ın ABD hedeflerine yönelik tehditleri nedeniyle Kerpe Adası'na MIM-104 Patriot uçaksavar füze bataryasını yerleştirdi. Yunanistan daha önce de savunma desteği vermek amacıyla iki firkateyn ve 4 F-16 savaş uçağını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne göndermişti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan gerginlik sürerken; komşu ülke Yunanistan'dan İran'a karşı yeni bir hamle geldi.

PATRİOT FÜZELERİ KONUŞLANDIRILDI

Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryasının Kerpe Adası'na ulaştığı belirtildi. Yunan basınında çıkan haberlerde, İran'ın ABD hedeflerine yönelik tehditlerinin, Patriot uçaksavar füze bataryasının Kerpe Adası'na yerleştirilmesi ihtiyacını doğurduğu ileri sürüldü.

Bu kararın, Orta Doğu'daki kargaşa nedeniyle Yunanistan'ın hava savunma gücünü artırma ihtiyacı çerçevesinde alındığı savunulan haberlerde, MIM-104 Patriot uçaksavar füze bataryasının Girit ve Rodos adalarının arasındaki Kerpe Adası'na yerleştirilmesinin güneydoğu Ege'nin hava savunma gücüne katkı sağlayacağı iddia edildi.

GÜNEY KIBRIS'A DESTEK GÖNDERMİŞTİ

MIM-104 Patriot uçaksavar füze bataryasını Kerpe Adası'na sevk eden Yunanistan daha önce de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) savunma desteği vermek amacıyla iki firkateyn ve 4 F-16 savaş uçağını GKRY'ye göndermişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Yunanistan, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:44:10. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.