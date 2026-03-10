Yunanistan Nükleer Enerji Planlarını Açıklıyor - Son Dakika
Yunanistan Nükleer Enerji Planlarını Açıklıyor

10.03.2026 16:11
Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın nükleer enerjiye yönelik yeni bir komisyon oluşturacağını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Ülkem için, nükleer enerjinin ve özellikle de küçük modüler reaktörlerin Yunan enerji sisteminde rol oynayıp oynayamayacağını araştırma zamanıdır. Bu konuda hükümete net bir tavsiyede bulunmak üzere bakanlardan oluşan üst düzey bir komisyon oluşturacağız." dedi.

Miçotakis, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Boulougne-Billancourt'ta düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın nükleer enerjiye ilişkin planlarını açıkladı.

Yunanistan'ın nükleer enerji kullanan ülke olmadığını belirten Miçotakis, ülkesinin 1960'larda ve 1970'lerde bunu değerlendirdiğini ancak maliyetli bulduğu için nükleer enerjiyi denemediğini kaydetti.

Miçotakis, Yunanistan'ın son yıllarda güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaştığına dikkati çekerek, "Bugün buradayım çünkü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve diğer mevkidaşlarımın altını çizdiği temel bir gerçekliğin farkındayım. Avrupa'da önem verdiğimiz her şeyi, stratejik özerkliği, ekonomik rekabet gücünü ve karbondan arındırmayı nükleer enerji olmadan başaramayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın geçen yıllarda nükleer enerjiden uzak kalmasını "Avrupa'nın en büyük stratejik hatası" olarak değerlendiren Miçotakis, Avrupa'da yeni bir değişimle nükleer enerjisi olan ülkelerin daha çok reaktör inşa etmek istediğini ve nükleer enerjiyi terk eden ülkelerin de pozisyonlarını tekrar değerlendirdiğini savundu.

Miçotakis, bunun "olumlu bir değişim" olduğunu belirterek, Yunanistan'ın nükleer enerjiye ilişkin planlarını ise şu sözlerle aktardı:

"Bugün Paris'e, Yunanistan'ın da artık yeni bir sayfa açacağını söylemek için geldim. Ülkem için, nükleer enerjinin ve özellikle de küçük modüler reaktörlerin Yunan enerji sisteminde rol oynayıp oynayamayacağını araştırma zamanıdır. Bu konuda hükümete net bir tavsiyede bulunmak üzere bakanlardan oluşan üst düzey bir komisyon oluşturacağız."

Nükleer enerjinin ve teknolojinin değişim içinde olduğunu dile getiren Miçotakis, elektriğe olan ihtiyacın arttığına dikkati çekti.

Miçotakis, nükleer enerjinin kapsadığı zorlukların da farkında olduğunu söyleyerek, öte yandan "Hiçbir teknoloji, nükleerin bize sunduklarını sunamaz." diye konuştu.

Gemilerde nükleer enerji kullanımının Yunanistan için önemli bir konu olduğunun altını çizen Miçotakis, bu kullanımının da konuşulması gerektiğini kaydetti.

Miçotakis, "Bugün Yunanistan için büyük bir gün. Yeni bir sayfa açıyoruz. Lütfen Yunanistan'ı da nükleer enerjinin bir dostu olarak görün. Nükleer enerjinin, Yunanistan'da bir rol oynayıp oynamayacağını göreceğiz ancak büyük çalkantıların yaşandığı bir dönemde tüm seçenekler masada olmalı ve bizim görevimiz nükleer enerjiyi, çözümün bir parçası yapmaktır." dedi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Teknoloji, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
