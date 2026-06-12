Yunanistan Prof. Dr. Sargın'a Giriş Yasağı Getirdi - Son Dakika
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Yunanistan Prof. Dr. Sargın'a Giriş Yasağı Getirdi

12.06.2026 01:04
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Zafer Partisi üyesi Sargın, Yunanistan'a giriş yasağına maruz kaldı; sebep ise Türk haklarını savunması.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Prof. Dr. Sevil Sargın'ın Yunanistan'a girişine izin verilmediğini açıkladı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Prof. Dr. Sevil Sargın bugün ailesi ile birlikte Yunanistan'a giderken Yunan makamları tarafından durdurulmuş ve güvenlik tehdidi, kamu düzenine tehdit oluşturduğu gerekçesi ile 3 yıl giriş yasağı uygulanacağı kendisine bildirilerek sınırdan geri çevrilmiştir. Bu giriş yasağının nedeni Sayın Sargın'ın Zafer Partisi heyeti ile bir süre önce Batı Trakya'yı ziyaret ederek Batı Trakya Türklerinin haklarına sahip çıkmasıdır. Zafer Partisi Atina'nın Türkiye düşmanı ve Batı Trakya Türklüğünü ezen politikaları devam ettiği sürece eleştirilerini sürdürecek, Batı Trakya Türklüğünün haklarını kararlılıkla savunacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Prof. Dr. Sargın'a Giriş Yasağı Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Kaçakçı Emre Kaçakçı:
    vay be nasıl olursa böyle biri de yasaklanır ha herkes ders almadı demek bu ülkede değişen hiçbir şey yok 0 0 Yanıtla
  • Erdal Kocabaş Erdal Kocabaş:
    bu kadar da verimsiz para harcamaya gerek yok devlet neden bu tür olaylar için kaynağını boşa harcıyo 0 0 Yanıtla
  • Funda Çelik Funda Çelik:
    yine ihmal işte kimse kontrol etmiyo mu bunları sınırda yapılan işlemler denetleniyo mu hep aynı şeyler oluyo 0 0 Yanıtla
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