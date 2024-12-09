Yunanistan, Suriye Gelişmelerini Görüştü

Güncel

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Yerapetritis'in Buhabib ile görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ve bölgedeki kargaşayı ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yunan Dışişleri Bakanı (Yerapetritis) Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası hukuka bağlılığın önemini vurguladı." ifadesi yer aldı.

Bakanlığın X hesabından es-Safedi ile yapılan telefon konuşmasına ilişkin açıklamada ise Suriye'deki gelişmelerin üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, Yerapetritis'in sivillerin, farklı dini topluluklar ve eserlerin korunması için çaba harcanması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de merkezi Suriye'de bulunan Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesinin Patriği Yuhanna ile telefonda görüştü.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis görüşmede, tüm dini toplulukların korunacağı kapsayıcı bir Suriye için Yunanistan'ın ihtiyaç halinde yardıma hazır olduğunu ifade etti.