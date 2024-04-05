Yunanistan, Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için ekspres vize uygulamasına başladı - Son Dakika
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Yunanistan, Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için ekspres vize uygulamasına başladı

Yunanistan, Türk vatandaşlarına İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam ve Sakız adaları için ekspres vize uygulamasına başladı. Diğer 5 ada için uygulama ise yakın zamanda başlatılacak. Vize başvurusu için gerekli evraklar adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim edilebileceği gibi, feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine de teslim edilebilir. Her bir ada ziyareti için 1 ila 7 gün geçerli olacak vize ücreti ise 60 avro olacak.

05.04.2024 14:29
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Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için ekspres vize uygulamasına başladığı, diğer 5 ada için de uygulamanın yakın zamanda başlatılacağı bildirildi.

AA muhabirinin Yunanistan Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Türk vatandaşlarına bazı Ege adalarını ziyaret etmek için ekspres vize verilmesine ilişkin uygulama İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adaları için 30 Mart itibarıyla başlatıldı.

Programa dahil edilecek diğer 5 ada İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) için uygulama ise yakın zamanda başlatılacak.

Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize verilecek. Adalar için alınacak ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerli olacak ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamayacak.

Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 avro olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan, Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için ekspres vize uygulamasına başladı - Son Dakika

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