Yunanistan, Ukrayna\'nın yeniden inşası için işbirliği çağrısı yapıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, özel sektör ve kamunun Ukrayna'nın yeniden inşası için işbirliği yapması gerektiğini belirtti.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Avrupa Yatırım Bankası ile birlikte, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik Atina'da düzenlediği uluslararası konferansın açılış konuşmasını yapan Yerapetritis, Rusya-Ukrayna Savaşının başlamasının ardından iki yıl geçtiğini hatırlattı.
Yerapetritis, Ukrayna'daki durumun dünya çapında istikrar ve barışı tehlikeye sokabileceğini ifade etti.
Bugünkü konferansın Yunanistan'ın Ukrayna'nın yeniden inşa ve modernleşme sürecinde rol sahibi olmak istediğini ortaya koyduğunu vurgulayan Yerapetritis, "Konferansın amacı Ukrayna'ya istikrarlı bir siyasi dayanışma göstermek, buna paralel olarak özel sektörün bundaki rolünün önemini görüp ülkenin yeşil, sosyal, ve dijital gelişimine katkıda bulunabileceğini teslim etmektir. Zira, Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) üyeliği adaylığı çerçevesinde temel düzenlemelere gidecektir. Yunanistan bu üyeliği kesin olarak desteklemektedir." diye konuştu.
Yerapetritis, Ukrayna'nın yeniden inşasının temel amacının ise Ukrayna ekonomisi ve toplumu için, ekonomi, siyaset alanları ile toplumsal alanda Avrupa müktesebatı temelinde altyapı düzenlemeleri olması gerektiğini dile getirdi.
Özel sektör ile kamu işbirliğinin Ukrayna'nın yeniden inşasında kilit role sahip olduğunun altını çizen Yerapetritis, Yunanistan'ın Ukrayna'nın yeniden inşa sürecindeki inisiyatiflerde rol almak istediğini kaydetti.
Konferansa paralel olarak, Yunanistan-Ukrayna Bakanlıklar Arası Çalışma Grubu, bugün Atina'da toplandı. İki ülke arasında, sanayi, bilim, sağlık, ulaştırma, eğitim, çevre, enerji, tarım, denizcilik ve ekonomi alanlarında işbirliği imkanları ele alındı. Çalışmaya her iki ülkenin bakanlıklarından üst düzey yetkililer katıldı. ???????
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