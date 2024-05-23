Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

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İzmir'in Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 32 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6'sı çocuk 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çeşme ve Urla açıklarında durdurulan lastik botlardaki 9'u çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.