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Yunanistan Unsurları Tarafından Türk Kara Sularına Geri İtildi, 64 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan Unsurları Tarafından Türk Kara Sularına Geri İtildi, 64 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 64 kaçak göçmen, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilmişti. Sahil Güvenlik botları tarafından yapılan operasyonlar sonucunda göçmenler kurtarılarak Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunanistan Unsurları Tarafından Türk Kara Sularına Geri İtildi, 64 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
06.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:35
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak saat 05.00'de Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye 'TCSG-28' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, 4 Ocak 08.20'de ise Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye 'KB-111' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik botları gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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