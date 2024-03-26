Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum'da kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum'da kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum\'da kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen iki can salındaki 32 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edilen botla düzensiz göçmenleri kurtardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

26.03.2024 00:41  Güncelleme: 00:48
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen iki can salındaki 32 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında iki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum'da kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum'da kurtarıldı - Son Dakika
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