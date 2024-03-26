Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum\'da kurtarıldı

Muğla'da alışveriş merkezinde yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada, beyzbol sopasıyla vücuduna darbe alan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Kavga sonucunda ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.