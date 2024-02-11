Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen Marmaris'te karaya çıkarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen Marmaris'te karaya çıkarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen Marmaris\'te karaya çıkarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

11.02.2024 16:15
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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