Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada Adası açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

22.05.2024 01:03
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada Adası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan can salındaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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