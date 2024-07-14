Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 71 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 71 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Datça İskelesi'ne getirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

14.07.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5 can salındaki 11'i çocuk 71 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Göçmen, Datça, Muğla, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 71 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:03 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu
21:36 ABD Başkanı Biden’dan Trump’a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
19:18 ABD’de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
18:55 Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı
22:57 İstatistikleri görmeniz lazım EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı
22:44 Bu çocuk daha 17 yaşında Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti
22:08 Aydın Söke’deki yangın 3. gününde Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı
20:42 İhmaller zinciri bilirkişi raporunda 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş İhmaller zinciri bilirkişi raporunda! 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş
20:37 Trump’a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu Trump'a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu
20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
19:16 Aydın’da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti
18:46 Vinç böyle devrildi Adana’da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti Vinç böyle devrildi! Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti
18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
18:26 Ekonomist Timothy Ash’ten “enflasyon“ açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 00:28:04. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 71 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement