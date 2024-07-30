Yunanistan, vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu - Son Dakika
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Yunanistan, vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu. Acil durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada, İsrail, Filistin toprakları ve İran'a da ziyaretlerden kaçınılması çağrısı hatırlatıldı.

30.07.2024 00:51
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Yunanistan, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, Lübnan'a acil durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması gerektiği belirtilerek, Yunan vatandaşlara bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Filistin toprakları ve İran'a yalnızca zorunlu durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması çağrımız geçerliliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan, vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu - Son Dakika

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