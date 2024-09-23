Yunanistan ve GKRY'den Elektrik Bağlantısı Mutabakatı

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Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), GKRY ile Girit Adası arasında elektrik bağlantısı projesinin ilerletilmesi için çerçeve mutabakatı imzaladı.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Atina'da yaptığı görüşmede alınan kararlar doğrultusunda, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı ve GKRY Çevre, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı arasında GKRY ile Girit arasında elektrik bağlantısı projesinin ilerletilmesi için çerçeve mutabakatına imzalar atıldı.

Açıklamada, "Bu çerçeve mutabakatı ve iki ülkenin düzenleyici mercilerinin mutabakatta öngörülen ilgili kararları temelinde projenin yakın bir tarihte yeniden başlatılması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Çerçeve mutabakatının GKRY'nin "enerji alanındaki izolasyonunu" gidereceği savunulan açıklamada, bu projenin Yunanistan ve GKRY kadar Avrupa Birliği (AB) için de stratejik öneme sahip olduğu ileri sürüldü.