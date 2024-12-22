Yunnan'da Kömür Madeni Kazası: 3 Ölü

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KUNMİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde meydana gelen bir kömür madeni kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Maden Güvenliği İdaresi'nin Yunnan bürosuna göre, kaza cuma günü saat 10.42'te Qujing şehrinin Fuyuan ilçesinde bulunan Hengda kömür madeninde meydana geldi.

Yapılan ilk incelemeler, madenin ikinci sahasında yer alan bir kömür deposunda göçük meydana geldiğini gösteriyor. Maden sahasında halihazırda tüm yeraltı faaliyetleri durdurulurken, soruşturma devam ediyor.