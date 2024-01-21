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Yunnan'daki sulak alanlardan ve gökyüzünden çeşitli manzaralar - Son Dakika
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Yunnan'daki sulak alanlardan ve gökyüzünden çeşitli manzaralar

Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da bulunan Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı, kışın büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapıyor. Geceleri gökyüzünden suyun yüzeyine yansıyan yıldız görüntüleri adeta bir tuvale dönüşerek, Vincent Van Gogh'un bir tablosuna adım atılmışçasına hissettiren bir dans şöleni sunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)

Yunnan\'daki sulak alanlardan ve gökyüzünden çeşitli manzaralar
21.01.2024 - 12:11,
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Yunnan'daki sulak alanlardan ve gökyüzünden çeşitli manzaralar

Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da bulunan Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı, kışın büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapıyor. Geceleri gökyüzünden suyun yüzeyine yansıyan yıldız görüntüleri adeta bir tuvale dönüşerek, Vincent Van Gogh'un bir tablosuna adım atılmışçasına hissettiren bir dans şöleni sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Vincent Van Gogh, Sanat, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunnan'daki sulak alanlardan ve gökyüzünden çeşitli manzaralar - Son Dakika
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